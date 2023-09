Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Vormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 45,50 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 45,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 45,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,40 EUR. Zuletzt wechselten 9.168 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 27,65 Prozent zulegen. Bei 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,65 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Es stand ein EPS von 0,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,43 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.201,00 EUR – ein Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.186,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,03 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Siemens Healthineers abgeworfen

Hot Stocks heute: Siemens Healthineers mit Analystenempfehlung - Fraport sieht im Chart bullisch aus

Siemens Healthineers-Aktie gewinnt trotz Kurszielsenkung nach Heraufstufung durch HSBC