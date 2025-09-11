DAX23.642 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.650 +0,4%
Siemens Healthineers im Fokus

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Mittag nach

12.09.25 12:07 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gibt am Mittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 47,90 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
47,79 EUR -0,36 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 47,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,75 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 48,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.369 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 22,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 41,21 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,97 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,08 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,29 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,42 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 05.11.2025 gerechnet. Am 11.11.2026 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
05.08.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
31.07.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
