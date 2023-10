Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 48,53 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 48,53 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,62 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,96 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 92.732 Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 19,68 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,42 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,32 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 02.08.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,43 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5.201,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5.186,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 vorlegen. Siemens Healthineers dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,02 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

