Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 48,31 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 48,31 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,32 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,96 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 7.953 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 58,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 20,22 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,42 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 16,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,32 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,43 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 5.201,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5.186,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 04.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,02 EUR je Aktie.

