Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 44,96 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 44,96 EUR. Bei 45,05 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,05 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 191.192 Aktien.

Bei einem Wert von 58,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 30,07 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Kursverlust von 8,34 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,04 EUR an.

Am 05.11.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,11 Prozent verringert.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,38 EUR je Aktie aus.

