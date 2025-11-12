Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 45,01 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 15:53 Uhr 1,3 Prozent. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,09 EUR aus. Bei 45,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 362.722 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 29,93 Prozent zulegen. Bei 41,21 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,44 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,04 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 05.11.2025. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,55 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,11 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2026 2,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

