Heute im Fokus
DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneins -- RWE schlägt Erwartungen -- Bayer muss mehr zurückstellen -- E.ON, BYD, LEIFRAS, Brenntag, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Profil
Notierung im Blick

Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt am Mittwochvormittag zu

12.11.25 09:22 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers legt am Mittwochvormittag zu

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 44,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 44,94 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 45,05 EUR. Bei 45,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 82.775 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,04 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 05.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 05.02.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,38 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
09:11Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
07.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
