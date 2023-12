Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt am Mittag Tendenz

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 52,32 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Siemens Healthineers-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 52,32 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,12 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,50 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 86.592 Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,01 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,16 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 57,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 EUR, nach 0,65 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6.056,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

