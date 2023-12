Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag höher

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 52,40 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 52,40 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.256 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 10,84 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2023). Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 18,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,86 EUR.

Am 08.11.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.056,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,22 EUR im Jahr 2024 aus.

