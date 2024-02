Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 53,58 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 53,58 EUR. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,12 EUR. Bei 53,82 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 62.437 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 26.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Mit einem Zuwachs von 8,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 15.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 17,15 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.176,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich freundlich