Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 53,84 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 53,84 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,68 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,82 EUR. Bisher wurden heute 6.122 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,88 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 15.09.2023 Kursverluste bis auf 44,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,99 EUR.

Am 01.02.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.176,00 EUR – ein Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.077,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich freundlich