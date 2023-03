Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagmittag mit Kurseinbußen

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 49,56 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 49,01 EUR. Bei 50,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 145.136 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Bei 57,84 EUR erreichte der Titel am 31.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,32 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2022 (40,32 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,92 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,52 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 02.02.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.077,00 EUR – ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,07 EUR je Aktie belaufen.

