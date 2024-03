Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verliert am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 56,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,7 Prozent auf 56,18 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,18 EUR aus. Mit einem Wert von 57,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 317.530 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 3,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit Abgaben von 20,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,06 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,29 EUR.

Am 01.02.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,95 Prozent auf 5.176,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

