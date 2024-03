Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 56,94 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 56,94 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 56,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.729 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 2,11 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 28,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,06 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 5.176,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.077,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

