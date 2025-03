Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 51,48 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 51,48 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 281.312 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 11,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,31 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,10 Prozent.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,61 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 06.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6,33 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,48 EUR je Aktie belaufen.

