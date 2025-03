Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verzeichnet am Vormittag Verluste

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 51,88 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 51,88 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 51,82 EUR. Bei 52,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 17.695 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 12,72 Prozent wieder erreichen. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,31 EUR ab. Abschläge von 8,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,61 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,28 Prozent auf 6,33 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

