Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 52,92 EUR nach oben.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 52,92 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,02 EUR an. Bei 52,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 58.686 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 08.03.2024 markierte das Papier bei 58,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 9,86 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Abschläge von 16,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,06 EUR.

Am 30.04.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5,44 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,18 EUR je Aktie belaufen.

