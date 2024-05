Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 52,92 EUR nach oben.

Um 09:03 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 52,92 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.681 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,12 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 61,06 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,35 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

