Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 49,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 49,16 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,36 EUR an. Mit einem Wert von 48,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 260.256 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 18,96 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 19,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,11 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 59,54 EUR.

Am 07.05.2025 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,91 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Goldman Sachs Group Inc.: Siemens Healthineers-Aktie erhält Neutral

Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Siemens Healthineers-Aktie