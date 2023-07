Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag mit Kursplus

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 50,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 50,48 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 50,68 EUR. Mit einem Wert von 50,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 70.657 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Abschläge von 20,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 60,04 EUR angegeben.

Siemens Healthineers ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siemens Healthineers mit 0,55 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,49 Prozent auf 5.346,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 02.08.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 29.07.2024 dürfte Siemens Healthineers die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 1,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

FMC-Aktie in Grün: Fresenius Medical Care findet neuen Finanzchef

So schätzen Analysten die Siemens Healthineers-Aktie ein

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken