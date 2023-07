Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 50,52 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 50,52 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 50,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,48 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 10.724 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. 14,96 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 40,32 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,04 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 10.05.2023. Siemens Healthineers hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,55 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent auf 5.346,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 29.07.2024.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,99 EUR je Aktie.

