Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 44,79 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 44,79 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 44,76 EUR. Bei 45,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 50.219 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 29,67 Prozent zulegen. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 57,65 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.201,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

