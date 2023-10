Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 47,26 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 47,26 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 47,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 78.269 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,08 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 18,63 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 41,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 57,32 EUR an.

Siemens Healthineers ließ sich am 02.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,29 Prozent auf 5.201,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.186,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siemens Healthineers.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Donnerstagmittag

Optimismus in Frankfurt: Das macht der DAX mittags

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Siemens Healthineers abgeworfen