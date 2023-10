Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 47,28 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 47,28 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,28 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 47,75 EUR. Bisher wurden heute 18.525 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,84 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 41,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 57,32 EUR an.

Am 02.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent auf 5.201,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.186,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,02 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

