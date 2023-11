Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verbilligt sich am Montagnachmittag

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 47,15 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 47,15 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 46,91 EUR. Bei 47,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 368.416 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 58,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 23,18 Prozent wieder erreichen. Am 14.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,85 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,80 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 08.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,31 EUR fest.

