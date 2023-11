Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 47,60 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,60 EUR an der Tafel. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,76 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,56 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,72 EUR. Zuletzt wechselten 6.794 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 22,02 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 7,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 56,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 08.11.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.056,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 6.000,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,31 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

