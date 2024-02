Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers fällt am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 53,74 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 53,74 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,66 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,70 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.650 Stück gehandelt.

Am 26.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 7,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,39 EUR fiel das Papier am 15.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 17,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,99 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5.176,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Am 01.05.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende leichter

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

XETRA-Handel: TecDAX verbucht letztendlich Gewinne