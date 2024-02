Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag im Minus

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 53,76 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 53,76 EUR. Der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,66 EUR nach. Bei 53,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 138.282 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2023 auf bis zu 58,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 8,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 17,43 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,99 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.176,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.077,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,22 EUR je Aktie belaufen.

