Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 53,88 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 53,88 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,70 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,70 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 4.416 Aktien.

Am 26.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 7,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 17,61 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,99 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 01.02.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.176,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,22 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

