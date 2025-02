Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag auf rotem Terrain

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 57,66 EUR ab.

Um 11:49 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 57,66 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 57,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 88.330 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 1,42 Prozent zulegen. Am 31.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,36 EUR an.

Siemens Healthineers gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,33 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Siemens Healthineers.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

