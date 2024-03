Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 56,34 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 56,34 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 56,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 188.690 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 3,10 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.09.2023 (44,39 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,29 EUR an.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.176,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 01.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,23 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert letztendlich

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX aktuell