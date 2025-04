Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteuert sich am Mittag

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 44,04 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 44,04 EUR. Bei 44,71 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 140.850 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 32,79 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,43 Prozent.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 62,24 EUR an.

Am 06.02.2025 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Siemens Healthineers die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

