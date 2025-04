Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 44,07 EUR zu.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 44,07 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 44,71 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,55 EUR. Bisher wurden heute 432.647 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 EUR, nach 0,950 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,24 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 06.02.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,48 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

