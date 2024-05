Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Mit einem Wert von 52,82 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 52,82 EUR. Bei 53,00 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.008 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 58,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 10,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,06 EUR.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,44 Mrd. EUR gegenüber 5,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,18 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

