Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Nachmittag ins Plus

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 53,12 EUR.

Um 15:53 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 53,12 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 88.427 Stück.

Am 08.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,45 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 15.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 16,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,02 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,06 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,35 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.07.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,18 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags schwächer

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Millioneninvestment: Siemens Healthineers baut neues Werk in Großbritannien - Aktie in Grün