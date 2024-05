Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 52,76 EUR.

Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 52,76 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,80 EUR aus. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,72 EUR. Bei 52,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 4.412 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 10,20 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,86 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,06 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,44 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,35 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Healthineers am 31.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.07.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,18 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags schwächer

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Millioneninvestment: Siemens Healthineers baut neues Werk in Großbritannien - Aktie in Grün