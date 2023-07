Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Freitagmittag fester

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 51,50 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 51,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 51,72 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 66.152 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,04 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 10.05.2023. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.346,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 1,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

