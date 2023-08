Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag billiger

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 47,05 EUR nach.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 47,05 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 46,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,07 EUR. Bisher wurden heute 113.900 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 23,44 Prozent Luft nach oben. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,32 EUR. Abschläge von 14,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,46 EUR.

Am 02.08.2023 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,43 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.201,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.186,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

