Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 44,77 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Siemens Healthineers-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 44,77 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 45,02 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 44,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 286.661 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 22,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 9,94 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,65 EUR.

Am 02.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,43 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5.201,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.186,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,29 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,03 EUR je Aktie belaufen.

