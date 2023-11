Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Dienstagmittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 47,71 EUR zu.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 47,71 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 47,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 179.323 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 58,08 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,74 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 14.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 7,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,80 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 08.11.2023. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 EUR je Aktie gewesen. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,30 EUR je Aktie.

