Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 49,35 EUR nach oben.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 49,35 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,48 EUR an. Bei 47,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 532.373 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 17,69 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 10,05 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 56,80 EUR.

Am 08.11.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.01.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,30 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Gewinnen

Zuversicht in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus

Schwacher Handel: LUS-DAX im Minus