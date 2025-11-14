DAX23.686 -1,5%Est505.655 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.148 -0,6%
DAX fällt zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers wird am Mittag ausgebremst

14.11.25 12:04 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers wird am Mittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 43,16 EUR.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 43,16 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 43,10 EUR. Bei 43,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 259.162 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR ab. Mit Abgaben von 4,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 58,04 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 05.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6,32 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

