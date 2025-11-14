DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.071 +0,9%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1616 -0,2%Öl64,39 +2,0%Gold4.099 -1,7%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verliert am Nachmittag

14.11.25 16:08 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verliert am Nachmittag

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 43,25 EUR.

Um 15:50 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 43,25 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 43,02 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 518.089 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,21 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 41,21 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,04 EUR.

Am 05.11.2025 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,11 Prozent auf 6,32 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.02.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 04.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,39 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens-Aktie dennoch unter Druck: Digital-Geschäft soll sich mittelfristig verdoppeln - Rekordgewinn

Siemens Healthineers-Analyse: Buy-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Deutsche Bank AG

Investment-Tipp: So bewertet DZ BANK die Siemens Healthineers-Aktie

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
13.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
07.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
13.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
07.11.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.08.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
30.07.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
27.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
20.06.2025Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

