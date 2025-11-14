Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 43,30 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 43,30 EUR. Bei 43,32 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 43,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,13 EUR. Zuletzt wechselten 41.583 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 58,48 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,06 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 41,21 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 4,83 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,07 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,04 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 05.11.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,11 Prozent zurück. Hier wurden 6,32 Mrd. EUR gegenüber 6,33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 04.02.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,39 EUR je Aktie aus.

