Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verteidigt am Donnerstagmittag Tendenz

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 53,14 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr bei 53,14 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 54,32 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,00 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 216.107 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 58,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 9,30 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 57,86 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,58 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6.056,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

