Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 54,28 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 09:06 Uhr 2,2 Prozent. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,32 EUR an. Bei 54,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 39.499 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 58,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 7,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.09.2023 Kursverluste bis auf 44,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,22 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 57,86 EUR an.

Am 08.11.2023 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6.056,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,22 EUR je Aktie belaufen.

