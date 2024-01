Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 53,10 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 53,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,00 EUR aus. Bei 53,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.217 Siemens Healthineers-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 58,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,38 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,40 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,14 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Am 08.11.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.056,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.000,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.01.2025.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

