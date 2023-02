Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag in Rot

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 04:07:09 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 51,08 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Healthineers-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,84 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 51,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 191.658 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2022 bei 58,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 12,68 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 40,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2022). Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 26,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,03 EUR.

Am 02.02.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.077,00 EUR – ein Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.05.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,06 EUR je Aktie belaufen.

