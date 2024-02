Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 54,52 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 54,52 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 54,74 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181.824 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei einem Wert von 58,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2023). Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 6,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 18,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 59,99 EUR.

Am 01.02.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5.176,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Siemens Healthineers dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

