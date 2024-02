Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Donnerstagvormittag an

Blick auf Siemens Healthineers-Kurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 54,30 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 54,30 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 54,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.451 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 44,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,99 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5.176,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,95 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende leichter

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schließt mit Gewinnen